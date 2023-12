Ulm

Martin Ansbacher wird Ulmer OB: Jubel bei der SPD, Schock für die CDU

Der neue Ulmer Oberbürgermeister heißt Martin Ansbacher. Sein Amt tritt der SPD-Politiker am 1. März an.

Plus Mit fast zehn Prozentpunkten Vorsprung erobert Martin Ansbacher das Ulmer Rathaus. Durch die Reihen ist die Überraschung über das Ergebnis groß. Die Reaktionen des Abends.

Von Florian Lang, Sebastian Mayr

Um 18.17 Uhr fällt bei der SPD die Spannung ab, so erzählt es SPD-Stadträtin Dagmar Engels später. Denn da überholt Herausforderer Martin Ansbacher den Amtsinhaber Gunter Czisch von der CDU. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen war Czisch sehr lange sehr weit vorn gewesen. Erst als die Wahlbezirke aus der Innenstadt ausgezählt waren, schrumpfte sein Vorsprung. Jetzt aber dreht sich das Blatt früh. Und es dreht sich nicht mehr zurück. Im Foyer des Rathauses herrscht Jubelstimmung bei Martin Ansbachers SPD, Menschen liegen sich in den Armen. Sein Vorgänger Gunter Czisch hat 24 Jahre lang die Arbeit im Rathaus mitgeprägt, acht Jahre davon als Oberbürgermeister. Dass er sein Amt mit so deutlichem Vorsprung verliert, bezeichnet FWG-Stadträtin Helga Malischewski als "menschliche Tragödie".

Sie kenne beide Politiker lange und arbeite gut mit ihnen zusammen, sagt Malischewski, die dienstälteste Stadträtin. Dass Czisch die Wiederwahl so deutlich verpasse, sei für ihn unglaublich bitter. Der CDU-Mann betritt das Foyer des Rathauses erst, als alle Stimmen ausgezählt sind. Mit starrer Miene, verschränkten Armen und schnellen Schritten geht er durch die Reihen. Sein Kontrahent ist wenige Minuten später die Treppen hinaufgestiegen. Was er in die Mikrofone und Kameras der Medienschaffenden spricht, geht teilweise im lauten Jubel seiner Anhängerschaft unter. Dass er in den Ortschaften und bei den Vereinen unterwegs gewesen sei, habe sich ausgezahlt, sagt Ansbacher. Jetzt wolle er den Abend genießen.

