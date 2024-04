Martin Bendel bleibt weitere acht Jahre Ulms Finanzbürgermeister

Seit 2016 steht Martin Bendel den städtischen Finanzen und dem Personal voran. Nun hat ihn der Gemeinderat für eine zweite Amtszeit gewählt.

Bendel will sich auch in den kommenden acht Jahren für die solide wirtschaftliche Entwicklung der Stadt einsetzen. Dazu gehört der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen, die der Stadt anvertraut werden.



Die vergangen acht Jahre seien sehr gute Jahre gewesen, sagte Bendel vor den Stadträtinnen und Stadträten im Rathaus. So ist das jährliche Steueraufkommen in Ulm auf knapp 350 Millionen Euro angestiegen. Im städtischen Haushalt sind in diesem Zeitraum rund 800 Millionen Euro investiert worden, davon rund 370 Millionen Euro für Baumaßnahmen.

Ulm habe eine gute Zukunft

Die aktuellen Prognosen seien nicht rosig. „Trotzdem braucht es uns um die Zukunft nicht bange sein“, sagte der 50-Jährige. „Ulm ist nach wie vor eine der wirtschaftsstärksten Städte Deutschlands und Europas, ausgestattet mit einer sehr hohen Lebensqualität und einem hohen Standard in der Leistungserfüllung.“

Als Erster Bürgermeister ist Bendel zugleich der ständige allgemeine Vertreter des Oberbürgermeisters. Er leitet den Bereich „Zentrale Steuerung und Dienste“, dem rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören. (AZ)