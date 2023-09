Ulm

vor 17 Min.

Massenandrang auf Straßenbahnen bei SSV-Spielen: So wappnen sich die SWU

Plus Gegen Schalke setzt die SWU Verkehr zum zweiten Mal aneinander gekoppelte Straßenbahnen ein, die mehr Menschen durch Ulm bringen können. Das erforderte Übung.

Von Thomas Heckmann

Um die vielen Ulmer Fußballfans zügig zum Stadion und auch wieder nach Hause zu bringen, setzt die SWU Verkehr seit dem ersten Septemberwochenende erstmalig Straßenbahnen in Doppeltraktion ein. Das bedeutet, dass zwei Triebwagen aneinandergehängt werden. Knapp 500 Fahrgäste können so von einem einzigen Fahrer befördert werden. Der Antrieb in beiden Fahrzeugen macht es möglich, auch voll beladen, den Kuhberg hinaufzukommen. Die Doppeltraktionen kommen am Freitag zum Freundschaftsspiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FC Schalke 04 wieder zum Einsatz, auch zu den weiteren Fußballspielen sind sie geplant.

Bis in die 80er-Jahre hinein wurden in Ulm Straßenbahnen mit einem Anhänger ohne eigenen Antrieb eingesetzt. Als dann die Fahrzeuggenerationen Combino und Avenio die Großraumtriebwagen aus den 60er-Jahren abgelöst hatten, fuhren die Straßenbahntriebwagen nur noch einzeln durch die Stadt. Lediglich bei Defekten an den Fahrzeugen kam es gelegentlich vor, dass einer der über 30 Meter langen Triebwagen des neuesten Typs Avenio einen anderen Avenio ohne Fahrgäste abschleppte.

