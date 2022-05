Ulm

17:52 Uhr

Massenschlägerei am Bahnhof: Waren es Ulmer und Heidenheimer Hooligans?

Unter dem Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray ging die Polizei bei der Massenschlägerei am Ulmer Hauptbahnhof dazwischen.

Plus Am Ulmer Hauptbahnhof prügeln sich 40 Personen. Die Bundespolizei hält sich bedeckt. War es eine Schlägerei mit Fußball-Hooligans aus Ulm und Heidenheim?

Von Michael Kroha

Am Ulmer Hauptbahnhof kam es am Samstagabend zu einer Massenschlägerei mit insgesamt rund 40 beteiligten Personen. Das vermeldet die Bundespolizei am Montag. Es wurde geschlagen, getreten und Flaschen geworfen. Auch mit Stangen seien Beteiligte der beiden Gruppierungen mit jeweils gut 20 Personen aufeinander losgegangen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Parteien zu trennen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Ermittelt wird jetzt wegen schweren Landfriedensbruchs. War es eine Prügelei unter Fußball-Hooligans aus den Lagern Ulm und Heidenheim?

