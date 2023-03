Ulm

Massiver Stau droht: B10-Brücke bei Ikea für mehr als drei Jahre gesperrt

Plus Der Verkehr in Ulm wird auf eine harte Probe gestellt, die Wallstraßenbrücke über die Bahn ist dann wohl nur noch in eine Richtung offen. Was für die Variante spricht.

Von Sebastian Mayr

Wenn die marode Wallstraßenbrücke über die Bahngleise bei Ikea abgerissen und ersetzt wird, drohen im gesamten Stadtgebiet massive Staus. Die Brücke gilt als eine Hauptschlagader des Verkehrs in Ulm, über sie und die angrenzende Brücke über das Blaubeurer Tor rollen täglich bis zu 86.000 Fahrzeuge. Ab 1. Januar 2026 soll das nur noch in eine Richtung möglich sein. Die Stadtverwaltung schlägt vor, die B10 ab dem Berliner Ring in Richtung Süden bis Mitte 2029 zu sperren.

Dass Fachleute diese Variante empfohlen haben, habe ihn überrascht, räumte Baubürgermeister Tim von Winning am Dienstag ein. Er sei davon ausgegangen, dass pro Richtung eine der zwei Fahrspuren wegfallen muss. Die Wallstraßenbrücke besteht streng genommen aus zwei Bauwerken. Erst wird der westliche Teil abgerissen und der Verkehr komplett auf den östlichen verlagert, danach umgekehrt. Doch der Zweirichtungsverkehr brächte wohl mehr Nachteile als Vorteile. Eine Behelfsbrücke kann den Verkehr wohl nicht entlasten. Sie müsste neben der Wallstraßenbrücke errichtet werden und wäre nur als komplett gerades Bauwerk möglich. Allerdings gibt es mehrere Problemstellen, etwa das Ikea-Gebäude, die Wilhelmsburg oder die Tunnel-Baustelle. Auch die Brücke über das Blaubeurer Tor wird ja abgerissen – die Straße soll künftig stattdessen unter dem historischen Stadteingang durchgeführt werden. "Eigentlich ist das nicht möglich", sagte Gerhard Fraidel von der städtischen Koordinierungsstelle Großprojekte (Kost) über eine Behelfsbrücke.

