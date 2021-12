Ulm

06:00 Uhr

Masten, Mauern, Mittelstreifen: Die Ulmer Innenstadt soll grüner werden

Eine mit Efeu berankte Straßenlaterne – so oder so ähnlich könnten Masten in Ulm künftig aussehen.

Plus Die Ulmer Innenstadt soll grüner werden, das soll die Folgen von Hitze und Starkregen abmildern. Was geplant ist und was noch ausprobiert werden muss.

Von Sebastian Mayr

Wilder Wein gegen die Erderwärmung: Ulm will in den kommenden Jahren zu vermeintlich kleinen Mitteln greifen, um die Folgen der Klimaveränderungen abzumildern. So sollen Fahrleitungsmasten und Laternenpfähle mit Kletterpflanzen begrünt werden. Asphaltierte oder gepflasterte Mittelstreifen sollen aufgerissen und insektenfreundlich bepflanzt, Plätze zumindest teilweise begrünt werden. Beschlossen ist das Projekt bereits. Und doch stehen erst einmal einige Versuche an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen