Matti Klein Soul Trio: Reise ins Herz des Groove

Das Matti Klein Soul Trio beglückte mit grandioser Spielfreude im Ulmer Aegis Café.

Das "Aegis Café" hat sich zum Hotspot für Jazzfans entwickelt. Garten und Saal des Cafés in der Stadtmitte sind regelmäßiger Anziehungspunkt für Musikfans. Einer, der von Stunde eins des neuen Kulturorts gerne angereist ist, ist Matti Klein aus Berlin. Der Kontakt kam über den Neu-Ulmer Musikclub Gold zustande, wo Klein 2021 erstmals in der Region auftrat – und sofort Fans hatte. Jetzt lieferte sein "Matti Klein Soul Trio" im Aegis Café ein erstklassiges Groove- und Funkkonzert vor ausverkauftem Haus ab.

Mühelos machte der Keyboarder klar, warum er als einer der interessantesten jungen Groove-Jazzer der deutschen Szene gehandelt wird. Er gastierte in renommieren Clubs wie "Ronnie Scott’s" in London, "Blue Note" in Tokyo, dem New Yorker "Highline Ballroom" und auf namhaften internationalen Jazzfestivals, wo sich auch die Größen der Szene gerne den Groove-Meister Klein auf die Bühne holen. "So hip wie Ulm kann Berlin nie mehr sein", witzelte der Musiker zu Beginn und beglückwünschte Aegis-Impresario Rasmus Schöll zu seinem Geschmack: "Glückwunsch, dass Du uns eingeladen hast." Das war ein salopper Jux, aber dem Glückwunsch dürften sich alle Gäste des Abends nur zu bald angeschlossen haben. Was Klein vor psychedelisch designtem Bühnenbild mit seinen genialen Mitstreitern Lars Zander (Tenorsax und Bassklarinette) und André Seidel (Drums) entfachte, dürfte jedem Aficionado das glückselige Lächeln aufs Gesicht gesetzt haben: satte Beats, mitreißender Groove und eine unwiderstehliche Gute Laune. Zander zaubert mittels Loops und Echos einen regelrecht sinfonisch-breiten Klangmix, Seidel an den Drums flankiert fulminant die grandiosen Höhenflüge von Matti Klein, der auch mal parallel Fender Rhodes und Wurlitzer Electric Piano spielt. Man kann nur staunen, wie drei Musiker den satten Klang eines Orchesters auf die kleine Aegis-Bühne stellen, und wie sie mit Hingabe und Können einen Balanceakt von Retrocharme und zukunftsweisendem Sound meistern.

Flammenzungen gleich loderten Blues, Hip-Hop, Jazzrock in den bis zu 20-minütigen Stücken; Reggae-Entspanntheit und weit aufgespannte Melodien kühlten die Hitze herunter. Es blieb über die Strecke von zweieinhalb Stunden Sekunde für Sekunde spannend. "Blue and Green Smoke in the Microwave" pumpte mit krummen Takten Tanzlaune in den Raum, Tape-Delays, Wah-Wah und Harmonizer pressten souligstes Wohlgefühl ins Ohr. Genial, wie man an die besten Zeiten des Groove in den 1970ern erinnert wurde, aber niemals das Gefühl des Epigonalen aufkam. Fröhlich spielt "Gringo Funk" mit dem großen Besteck des Funk, während ein spontaner Aufritt von Joo Kraus auch zart-lyrische Töne zeitigte.