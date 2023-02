Zu Gast im Alten Theater: Matze Knop beweist "Mut zur Lücke"

Mit seinem aktuellen Programm ist der Comedian und Parodist diesen Donnerstag in Ulm zu Gast. Dort will Knop das Publikum überraschen.

Seine Verkörperung von Fußballtrainer Jürgen Klopp ist längst Kult, aber auch als Cristiano Ronaldo, Super Man ("Super Richie") oder Dieter Bohlen macht Matze Knop eine gute Figur. Diesen Donnerstag kommt der Verwandlungskünstler und Komiker in das Alte Theater nach Ulm.

Auf Regenwetter, Pandemie-Generve, Fake News, schlecht gelaunte Menschen und überteuerte Teesorten à la Instagram kann Matze Knop gut verzichten. Mut zur eigenen Lücke, Humor ohne Ende und eine positive Grundeinstellung, so funktioniert es eigentlich am besten, findet Matze Knop. Denn: Niemand ist perfekt! Und das sei auch gut so. „Mut zur Lücke“ heißt demnach auch sein aktuelles Programm, mit dem er die Absurditäten des Alltags, die Tücken der Technik und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern scharfsinnig auf die Schippe nehmen will. Außerdem gelte der Grundsatz "Mut zur Lücke" auch mit Blick auf Form und Inhalt der Liveshow selbst. Denn wer einen minutiös durchgeplanten Abend erwartet, liegt hier völlig falsch. Die Ankündigung verspricht: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen es mit jeder Menge jeweils aktueller Überraschungen zu tun. Hier wird nach Lust und Laune improvisiert, was das Zeug hält – und keine Show gleicht der anderen." (AZ)

Termin: Matze Knop kommt diesen Donnerstag, 23. Februar, ins Alte Theater in Ulm. Tickets gibt es online und an der Abendkasse.

Lesen Sie dazu auch