Mehr als Konzerte und Comedy: Was das Roxy hinter den Kulissen macht

Wer in Ulm gerne Konzerte besucht oder auch mal ein Comedyprogramm sehen will, kommt am Roxy kaum vorbei. Auch Formate wie der Poetryslam oder seit vergangenem Jahr „Roxy singt!“ locken tausende Besucherinnen und Besucher. Als Veranstaltungslocation ist das Roxy seit mehr als 35 Jahren ein fester Bestandteil des Ulmer Kulturlebens. In den Hallen an der Donaubastion gibt es aber nicht nur das Tagesprogramm: Die Kulturmacher im Roxy leisten auch viel Arbeit, die eher im Verborgenen und nicht auf der großen Bühne stattfindet.

