Ulmer Innenstadt wird begrünt: Mehr Bäume, Parkplätze müssen weichen

Die Ulmer Innenstadt wird weiter begrünt, das betrifft vor allem die Neue Straße. Ein symbolisch wichtiger Ort in der Altstadt wird optisch aufgewertet.

Ulm wird grüner, die Stadtverwaltung will im Laufe des Jahres an drei weiteren Orten Stellplätze und andere asphaltierte Flächen durch Bäume, Stauden und Blumen ersetzen. Insgesamt 23 Parkplätze fallen weg, außerdem werden bislang versiegelte Mittelinseln aufgerissen.

Die meisten Stellplätze verschwinden in der Neuen Straße unweit des Seniorenheims Dreifaltigkeitshof der Evangelischen Heimstiftung. Die Grünanlage an der Adlerbastei soll um circa 200 Quadratmeter nach Osten erweitert und mit zwei bis drei zusätzlichen Bäumen bepflanzt werden. Hierfür sollen 18 Parkplätze entlang der Neuen Straße zurückgebaut werden, die Kosten sollen sich auf rund 45.000 Euro belaufen. Ebenfalls in der Neuen Straße wird eine befestigte Mittelinsel entsiegelt: Auf Höhe des Gänsturms sollen insektenfreundliche Stauden- und Zwiebelpflanzen eine rund 80 Quadratmeter große gepflasterte Fläche ersetzen, die Kosten schätzt die Stadt auf 20.000 Euro. Ähnliches ist für die Olgastraße geplant, wo die befestigte Mittelinsel der ehemaligen Haltestelle Theater mit Sedummatten, das ist eine Art Rollrasen, sowie mit Gräsern und Zwiebelpflanzen begrünt werden soll – für etwa 10.000 Euro.

