Mehr Mut – und mehr Platz für den Radverkehr

Plus Dem Radverkehr in Ulm und Neu-Ulm mehr Raum zu geben wäre mutig und vorausschauend. Das zeigen Beispiele aus anderen Städten.

Baustellen und kein Ende. Und siehe da: Der Verkehr fließt trotzdem. Zwar bisweilen langsam, stockend und mit zähen Staus. Aber kollabiert ist Ulm noch nicht. Könnte es nicht einfach bei verringerten Autospuren bleiben? Klar ist: In Ulm und Neu-Ulm müssen die Möglichkeiten für Radelnde besser werden. Auch wenn das manchen Menschen wehtun wird.