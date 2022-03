Mehr Tote 2021: Ulmer Polizei veröffentlicht Unfall-Statistik

Plus Weniger Unfälle, aber mehr Tote auf den Straßen in der Region. Das sind die Entwicklungen im Bereich der Polizei Ulm. Ein Problem bessert sich nur langsam.

Die Zahl kleinerer Unfälle ohne Verletzte hat zugenommen, die Zahl schwerer Zusammenstöße ist zurückgegangen. Dennoch sind 2021 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen als im Jahr davor. In der Stadt Ulm fielen die Unfallfolgen weniger schlimm aus, im Alb-Donau-Kreis und auf den Autobahnen waren sie dagegen schwerwiegender als 2020. Die Polizei sieht manches mit Erleichterung – und verspürt doch eine gewisse Ernüchterung.