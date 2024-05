Mehr Verletzte als Helfer: Ulm übt die Gift-Katastrophe

Plus Massenkarambolagen, Unwetter oder Betriebsunfälle sind oft die Ursache für Großeinsätze. Wie bereitet man sich vor? Ein Besuch bei angehenden Notfallsanitäterinnen.

Im dritten Lehrjahr steht für die Auszubildenden zum Notfallsanitäter eine Übung zum Thema „Massenanfall von Verletzten“ auf dem Stundenplan. Jüngst mussten sich 26 Schüler und Schülerinnen der DRK-Landesschule in Ulm um 36 Verletzte gleichzeitig kümmern.

Die Ursachen für solche Großeinsätze können viele Auslöser haben. Zum Beispiel gefährliche Giftwolken aus Industriebetrieben.