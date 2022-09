Mehrere Altölkanister illegal entsorgt: Polizei sucht Umweltsünder

Am Ulmer Eselsberg wurden mehrere Kanister mit Altöl illegal entsorgt. Die Polizei berichtet von Auffälligkeiten und sucht Zeugen.

Mehrere Kanister mit Altöl sind in den vergangenen Tagen in Ulm illegal entsorgt. Wer dahintersteckt, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Eine Zeugin entdeckte demnach bereits am Sonntagvormittag einen gefüllten Kanister mit Altöl. Den hatte ein Umweltsünder gut sichtbar an einem Fußweg am Eselsberg zwischen der Manfred-Börner-Straße und der Virchowstraße abgestellt. Der und auch noch weitere sieben Kanister fielen der Polizei am Donnerstag auf. Es handelt sich um Ein-Liter- und Fünf-Liter-Gebinde, die von dem Unbekannten in größeren Abständen verteilt entlang des Fußweges am Abenteuerspielplatz abgestellt wurden.

Aus einem Kanister war eine nicht näher bekannte Menge Öl ausgelaufen und hatte sich im Erdreich verteilt. Zu einer Umweltgefährdung kam es laut Polizei aber nicht. Auffällig waren drei gleiche Gebinde eines Herstellers mit lila Ölkanisterfarbe des Herstellers Mannol.

Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei haben die Behälter sichergestellt und die Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen. Wer zwischen Sonntag und Donnerstag im Bereich des Fußweges zwischen der Hochschule und Virchowstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)