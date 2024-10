Mehrere Verletzte: Bis zu 20 Männer prügeln sich mit Stöcken und Holzlatten

Etwa 15 bis 20 Männer sollen am Montagabend mit Stöcken und Holzlatten bewaffnet im Ulmer Stadtteil Lehr aufeinander losgegangen sein. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Die Hintergründe der Schlägerei sind nach Polizeiangaben noch unklar.

Mehrere Anrufer hätten demnach gegen 18 Uhr die Schlägerei in der Mähringer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei sei die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen bereits beendet gewesen. Mehrere mutmaßlich an der Schlägerei beteiligte und verletzte Personen seien vorläufig festgenommen worden, heißt es im Polizeibericht. Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie mit leichten Verletzungen in Kliniken.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Gegen einen 24-jährigen Beteiligten wird zudem wegen eines mutmaßlichen Raubdelikts ermittelt. Er soll während der Auseinandersetzung einem anderen den Geldbeutel gestohlen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)