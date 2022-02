Mehrere Verletzte in Ulm – Anwohner spricht von Machetenangriff

Im Bereich der Friedensstraße in Ulm wurden am Abend mehrere Menschen verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, der oder die Täter sind auf der Flucht.

In Ulm hat es am Montagabend eine Auseinandersetzung im Bereich der Friedensstraße gegeben, bei der mehrere Menschen verletzt worden sind. Die genaue Zahl der Verletzten ist nach Angaben der Polizei noch unklar, es handle sich um drei oder vier Personen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage. Zur Schwere der Verletzungen könne er noch keine Angaben machen. Aktuell werde nach mindestens einem Täter gesucht, der mit dem Auto geflüchtet sei - ob es sich dabei um den einzigen Täter handelt, ist zur Stunde noch nicht bekannt. Die Polizei sperrte den mutmaßlichen Tatort im Bereich Friedensstraße Ecke König-Wilhelm-Straße ab, die Kriminaltechnik sicherte Spuren.

In der Friedensstraße in Ulm wurden offenbar mehrere Personen verletzt. Die Polizei sperrte den Tatort ab. Foto: Michael Kroha

Ein Anwohner berichtete vor Ort, dass ein Mann von vier Personen ausgeraubt worden sei und die Gruppe daraufhin mit einer Machete verfolgt habe. Einen der mutmaßlichen Räuber habe der Mann niedergestreckt, sagte der Zeuge gegenüber unserer Redaktion. Anwohner seien schlichtend dazwischengegangen.

Die Situation vor Ort legt nahe, dass es erst zu einem Vorfall in einer Wohnung in der König-Wilhelm-Straße gekommen war und sich die Täter-Opfer-Gruppe zunächst um das Café Omar an der Ecke in Richtung Friedensstraße bewegte, wo auf dem Gehweg Blutspritzer zu sehen sind.

