Jungen und Mädchen: Das sind die beliebtesten Vornamen 2023 im Raum Ulm

Die Standesämter in Ulm und Memmingen haben Listen der am häufigsten vergebenen Vornamen aus 2023 bekannt gegeben. Das sind die Top 20 der beliebtesten Baby-Namen.

Lina und Matteo - das waren 2022 noch die beliebtesten Vornamen in Ulm. Doch für 2023 hat sich in der Rangfolge der am häufigsten vergebenen Namen für Jungen und Mädchen durchaus etwas geändert. Die Stadt Ulm hat jetzt eine Liste mit den 50 am häufigsten vergebenen Vornamen veröffentlicht, die im vergangenen Jahr im Standesamt Ulm beurkundet wurden.

Beliebteste Vornamen 2023 für Mädchen in Ulm

Emma Lea Emilia Lina Mia Leni Lena Marie Amelie Leonie Paulina Sofia Sophie Hannah Lilly Sophia Antonia Charlotte Elina Lara

2022 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Ulm: Lina (insgesamt 25 Kinder mit diesem Namen), Ella (23), Emma (22), Marie (22), Mia (22), Leni (21), Hanna (20), Mila (20), Sophia (19) und Lea (18). 2021 waren es Emma (24), Marie (24), Mia (24), Anna (22), Lina (22), Sophia (21), Lea (20), Mila (19), Amelie (17) und Emilia (15). Im Jahr 2020 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Emilia, Emma, Mia, Laura, Mila, Lina, Marie, Anna, Emily und Lea.

Beliebteste Vornamen 2023 für Jungen in Ulm

David Felix Lukas Leon Emil Paul Jonas Anton Ben Noah Leon Matteo Liam Theo Toni Jakob Levi Luca Malik Maximilian

2022 waren die Top-10-Vornamen der Jungen in Ulm: Matteo (insgesamt 23 Kinder mit diesem Namen), Lukas (21), Elias (20), Luca (20), Noah (20), Samuel (19), Emil (18), Finn (18), Liam (17) und Paul (17). 2021 waren es Noah (27), Samuel (26), Theo (25), Felix (24), Paul (24), Elias (23), Ben (22), David (22), Finn (21) und Leon (20). Im Jahr 2020 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Elias, Leon, Jonas, Samuel, Jakob, Paul, Luca, Lukas, Henry und Noah.

Noch keine Vornamen-Liste von der Stadt Neu-Ulm für 2023

Von der Stadt Neu-Ulm war bislang noch keine entsprechende Liste zu bekommen. Wie ein Rathaus-Sprecher im alten Jahr auf Nachfrage mitteilte, soll die voraussichtlich bis zum 10. Januar erstellt werden. 2022 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Neu-Ulm: Nora (insgesamt 11 Kinder mit diesem Namen), Lina (10), Mia (10), Amelie (8), Lara (8), Lea (8), Lena (7), Marie (7), Sofia (7) und Alina (6). 2021 waren es Emma (18), Marie (13), Mia (11), Nora (11), Lara (9), Mila (9), Sophia (9), Lia (8), Sophie (8) und Ella (7).

Bei den Jungen landeten 2022 folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Leon (15), Theo (12), Jakob (11), Noah (11), Levi (10), Samuel (10), Alexander (8), Ben (8), David (8) und Felix (8). 2021 waren es Leon (20), Noah (14), Jakob (12), David (11), Leo (11), Paul (11), Ben (10), Emil (10), Liam (10) und Luca (10).

Drei Jungen haben 2023 in Memmingen vier Vornamen bekommen

Kinder, die in der Geburtshilfe am Klinikum in Memmingen zur Welt kommen, werden vom Standesamt in Memmingen beurkundet. Dort gab es nach Angaben der Stadtverwaltung in 2023 insgesamt 2116 Geburten, das sind 134 weniger als in 2022. Bei drei Geburten wurden in 2023 mehr als drei Vornamen vergeben. Drei Jungen haben sogar einen vierten Vornamen erhalten, die da jeweils wären: Henri, Maria und Sebald.

Beliebteste Vornamen 2023 für Mädchen in Memmingen

Emilia (insgesamt 18 Kinder mit diesem Namen) Sophia (18) Emma (16) Mia (16) Leni (15) Romy (15) Lina (14) Anna (13) Lea (13) Leonie (13) Marie (13) Luisa (12) Mila (12) Nora (12) Amelie (11) Antonia (10) Hannah (10) Emily (9) Anni (8) Clara (8)

2022 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Memmingen: Emma (19), Lina (19), Emilia (18), Leonie (18), Ida (16), Lea (16), Amelie (14), Anna (14), Marie (14) und Lena (13).

Beliebteste Vornamen 2023 für Jungen in Memmingen

Noah (insgesamt 24 Kinder mit diesem Namen) Jonas (20) Ben (19) Leon (18) Luca (18) Liam (17) Lukas (16) Samuel (16) Jakob (15) Paul (14) Anton (13) Elias (12) Felix (12) Theo (12) Emil (11) Levi (11) Luis (11) Finn (10) Toni (10) Alexander (9)

2022 waren die Top-10-Vornamen der Jungen in Memmingen: Noah (29), Leo (26), Ben (22), Elias (20), Jonas (19), Leon (16), Moritz (16), Theo (16), Jakob (15) und Paul (15). (AZ/krom)