Das Münster als Foto-Motiv: Dieser Fotograf kennt die bedeutendsten Orte

Plus In unserer Reihe berichten Ulmer, welche Bedeutung das Münster für sie hat. Es gibt wohl keinen, der die Kirche öfter fotografiert hat als Reinhold Armbruster-Mayer.

Wahrscheinlich hat niemand das Ulmer Münster von innen und außen so oft als Fotomotiv vor die Linse genommen wie Reinhold Armbruster-Mayer. Wie viele Bilder er im Lauf von Jahrzehnten von Details am und im Münster und vom Gesamtgebäude gemacht hat, aus deren jeweils besten Postkarten wurden oder die Kalender und Bildbände zieren, weiß er selbst nicht. Zu zählen wäre müßig. Die wichtigsten Orte des Münsters, wo für ihn die Seele des Gotteshauses sitzt und die er öfter besucht, haben aber mit seiner ganz persönlichen Geschichte und Entwicklung zu tun, erzählt er.