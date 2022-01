Menschen, Pflanzen und die Kunst: Das verspricht das Ulmer Stadthaus 2022

Plus Wie leben wir mit der Natur? Die Botanik erobert 2022 das Ausstellungs-Programm im Ulmer Stadthaus. Aber auch Musik, Tanz und Pina Bausch stehen im Fokus.

Die Pandemie hat die Nutzung und die Planungen des Ulmer Stadthauses verändert: Im vergangenen Jahr war das Haus im Lockdown fast fünf Monate lang geschlossen; in jüngster Zeit wurde Richard Meiers weißer Bau auch zum Impfzentrum für bislang elf öffentliche Impfungen, zum "Safety Point" für Journalisten und Journalistinnen im Umfeld von Corona-Demos und zum Besprechungsraum für städtische Mitarbeiter, die sich in ihren Büros nicht mehr treffen können. Stadthaus-Planungen für die Zeit von März bis Oktober 2022 umfassen vor allem Ausstellungen, wie sie auch im Corona-Jahr 2021 gut liefen.