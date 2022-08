Wie Polizei und Lokführer sich auf die neue ICE-Trasse vorbereiten

Lokal Mit Tempo 250 ist am Dienstag ein ICE auf der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm unterwegs gewesen. Lokführer und Polizei bereiten sich auf den Start der Strecke vor.

Die Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm soll Anfang Dezember zum Fahrplanwechsel in Betrieb gehen. Die Vorbereitungen dafür liegen offenbar im Zeitplan. Ein ICE ist am Dienstag auf der neuen Strecke gependelt, um die Triebfahrzeugführer mit der neuen Strecke vertraut zu machen.