Messer-Mord am Ulmer Eselsberg: Wohnten Opfer und Täter unter einem Dach?

Der Eingangsbereich zum Mehrfamilienhaus am Ulmer Eselsberg, in dem am Sonntag ein 58-Jähriger mit einem Messer getötet wurde, ist noch am Morgen danach noch abgesperrt.

Plus Anwohner reagieren am Morgen nach der tödlichen Messerattacke am Ulmer Eselsberg schockiert. Der mutmaßliche Täter soll offenbar für den getöteten 58-Jährigen gearbeitet haben.

Von Michael Kroha

Der Zugang zu dem Mehrfamilienhaus am Ulmer Eselsberg, in dem am frühen Sonntagabend ein Mann getötet wurde, ist am Morgen danach noch immer mit rot-weißen Flatterband abgesperrt. Ein Kinder-Roller lehnt an der Fassade. Am Griff der Eingangstür sind Blutspuren zu erkennen. Auch das Treppenhaus soll blutverschmiert sein, heißt es. In der Hochparterrewohnung, in der es offenbar zu einer brutalen Messerattacke kam, sind an den Fenstern die Vorhänge zugezogen. Der mutmaßliche Täter und seine Opfer wohnten wohl unter demselben Dach. Anwohner reagieren schockiert.

Nahezu jeder Autofahrer oder jede Autofahrerin, die den Tatort passiert, nimmt den Fuß vom Gas. Mit einem Blick in Richtung des abgesperrten Gebäudes, so scheint es, wollen sie verstehen, was sich hier am Vortag gegen 17 Uhr abspielte. Doch noch sind viele Fragen offen. Zumindest vonseiten der Behörden gibt es am Montagvormittag quasi keine Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat. Am Abend galten die noch als unklar, sie seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

