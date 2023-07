Prozess in Ulm

Blutiger Angriff im Ulmer Schlachthof: Messerangreifer muss in Psychiatrie

Plus Der Mann, der einem Kollegen den Hals aufschnitt, ist nach der Überzeugung des Landgerichts Ulm schuldunfähig. Der Richter sieht eine überraschende Wendung.

Vor beinahe vier Jahren hat Kamal H. mit einer Konservendose zugeschlagen. Er ist seinem früheren Mitbewohner in einen Laden im Universum-Center in Ulm gefolgt und hat ihm dort eine kleine Platzwunde am Hintergrund verpasst. Weil er sich "unterdrückt und schikaniert" fühlte. Am 23. Dezember 2022 hat Kamal H. einem Kollegen im Ulmer Schlachthof den Hals aufgeschnitten. Auch dort fühlte sich der staatenlose 37-Jährige gemobbt. Ins Gefängnis muss der Mann nicht, er ist schuldunfähig. Die Wendung, die der Prozess genommen hat, habe ihn überrascht, gesteht der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter.

Am Tag vor Heiligabend im Schlachthof wurde die Schicht verlängert, um vor den Feiertagen alle Arbeiten abzuschließen. Auch die amtlichen Fachassistenten, die im Auftrag des Veterinäramts die Kadaver auf Auffälligkeiten untersuchen, mussten länger bleiben. Einer der Fachassistenten beugte sich zu einem Kollegen hinab, um ihn über den späteren Feierabend zu informieren. Ein anderer, Kamal H., schnitt ihm von hinten den Hals auf. Die Wunde ist 16,5 Zentimeter lang und 3,5 Zentimeter tief. Die Narbe leuchtet rosa, das Opfer hat bis heute bei manchen Bewegungen Schmerzen. Nicht nur der Körper des Mannes ist beeinträchtigt. Sein Mandant sei extrem traumatisiert, sagt Anwalt Stephan Müller über den 33 Jahre alten amtlichen Fachassistenten, der im Verfahren als Nebenkläger auftrat. Es sei nicht abzusehen, ob und wann er sich erholen werde. Und dann ist da noch die Entscheidung des Gerichts: "Es macht meinen Mandanten fertig, dass niemand bestraft wird."

