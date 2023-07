Messerangriff am Ulmer Donauufer: Unbekannter verletzt 27-Jährigen

Ein 27-Jähriger wird am Ulmer Donauufer von einem bislang Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntagabend einen 27-Jährigen am Ulmer Donauufer mit einem Messer verletzt haben. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Verletzte habe sich danach selbst in eine Klinik begeben.

Die Tat soll nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zwischen 17 und 18 Uhr passiert sein. Auf dem Geh- und Radweg am Donauufer beim Ziegelländeweg soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Dabei soll der 27-Jährige wohl mit einem Messer von dem Unbekannter verletzt worden sein.

Messerangriff in Ulm: Zeuge soll blutendem 27-Jährigen ein Handtuch gegeben haben

Ein unbekannter Zeuge soll dem blutenden 27-Jährigen ein Handtuch gegeben haben. Danach habe der sich gegen 19 Uhr mit einem Freund in die Klinik begeben.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird nach dem Täter sowie weiteren Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachteten. So wird der Täter beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

kariertes Hemd

schwarze Hose

Dreitagebart

kurze blonde Haare

blaue Augen

Ring an der rechten Hand

Laut Polizei sind die Hintergründe der Tat unklar. Auch die genaue Örtlichkeit der Tat im Bereich der Eisenbahnbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm gilt es unklar. Weitere Hinweise von Zeugen werden daher unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegengenommen. (AZ)