Messerangriff auf Münster-Pfarrerin: 28-Jähriger soll dauerhaft in Psychiatrie

Im Gottesdienst soll ein 28-Jähriger eine Münster-Pfarrerin mit einem Messer attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft will den Mann nun dauerhaft in einer Psychiatrie unterbringen.

Während eines Sonntagsgottesdienstes Ende Mai dieses Jahres wurde die Münster-Pfarrerin Stephanie Ginsbach von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Mehrmals stieß er nach ihr, doch die Pastorin blieb unverletzt. Ein tatverdächtiger 28-Jähriger wurde unmittelbar nach dem Vorfall auf dem Ulmer Münsterplatz festgenommen. Er wurde zwischenzeitlich von der Untersuchungshaft in den geschlossenen Bereich einer psychiatrischen Klinik verlegt. Nun beantragt die Staatsanwaltschaft, dass der 28-Jährige dort dauerhaft untergebracht wird.

Die Ermittlungsbehörde wirft dem Mann, der aus Rumänien stammt und zuletzt ohne festen Wohnsitz war, vor, am 29. Mai gegen die Pfarrerin in Tötungsabsicht mehrere Stichbewegungen ausgeführt zu haben. Nur durch Glück sei die Frau nicht verletzt worden. Sie konnte weitere anwesende Personen auf das Geschehen aufmerksam machen. Dadurch konnte zum einen die Polizei verständigt werden. Zum anderen ging ein Gottesdienstbesucher auf den Beschuldigten zu und forderten diesen nachdrücklich dazu auf, die Kirche zu verlassen.

Messerangriff auf Münster-Pfarrerin: Andere Personen kommen zu Hilfe

Nach Einschätzung der Anklagebehörde ging der 28-Jährige sodann davon aus, dass auch andere Personen der angegriffenen Pfarrerin zu Hilfe kommen würden. Deshalb habe er von weiteren Angriffen mangels Erfolgsaussichten Abstand genommen. Wenige Minuten später konnte der Mann in Tatortnähe durch die verständigte Polizei festgenommen werden.

In rechtlicher Hinsicht wird ihm versuchter Totschlag zur Last gelegt. Jedoch soll der Beschuldigte, nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft, die von einem Gutachten gestützt werde, bei der Tatbegehung an einer paranoiden Schizophrenie gelitten haben. "Dies dürfte dazu geführt haben, dass er zum fraglichen Zeitpunkt nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen", so die Ermittlungsbehörde.

Stephanie Ginsbach wurde Ende Mai von einem Mann während eines Gottesdienstes mit einem Messer attackiert. Foto: Dagmar Hub (Archivbild)

Da der Mann aufgrund dieses Zustands für die Allgemeinheit gefährlich sei, betreibt die Staatsanwaltschaft bei der zuständigen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm die dauerhafte Unterbringung des 28-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus. Zuletzt war er, wie berichtet, in Bad Schussenried untergebracht. Der Beschuldigte habe sich bislang zum Tatvorwurf nicht geäußert. (AZ)

