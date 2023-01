Ulm

18:00 Uhr

Messerangriff im Schlachthof: Drei Männer retteten dem Opfer das Leben

Am Ulmer Schlachthof hat am Freitag vor Heiligabend ein Mitarbeiter des Veterinäramtes einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen.

Plus Ein Mann hielt die blutende Halswunde zu, zwei weitere leisteten Erste Hilfe. Schwer verletzt hat ein 33-Jähriger in Ulm einen Angriff durch einen Kollegen überlebt.

Was hat den Streit zwischen zwei Beschäftigten des Ulmer Veterinäramts ausgelöst? Die Staatsanwaltschaft Ulm schweigt bislang zu dieser Frage. Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger sagt, das Motiv sei noch unklar, und die Ermittlungen zum Ablauf der Tat dauerten an. Am Tag vor Heiligabend war ein 33-jähriger städtischer Mitarbeiter mit einem Messer am Hals verletzt worden. Unter Verdacht steht ein vier Jahre älterer Kollege, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Offenbar haben drei weitere Männer das lebensgefährlich verletzte Opfer geistesgegenwärtig gerettet.

