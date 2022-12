Messerangriff im Schlachthof: Verdächtiger nun in Haft

Die Staatsanwaltschaft beantragte nach der Attacke am Freitag einen Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag. Noch an Heiligabend wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

Ein Mitarbeiter des Veterinäramtes ist am vergangenen Freitag im Ulmer Schlachthof mit einem Messer angegriffen worden. Ein 37-Jähriger meldete sich anschließend bei der Polizei: Der Mann soll dem 33-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt haben. Inzwischen sitzt der Verdächtige im Gefängnis.

Der Angriff ereignete sich am Freitagmittag gegen halb zwei. Dabei wurde der 33-Jährige wohl von einem weiteren Veterinäramtsmitarbeiter mit einem Messer am Hals verletzt. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet, die Einsatzkräfte waren schnell am Tatort. Der mutmaßliche Angreifer stellte sich dann noch am Freitagnachmittag bei der Polizei, nachdem er zunächst geflohen war. Das teilte die Polizei so mit.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei erhärteten den Verdacht, dass er dem 33-Jährigen die schweren Verletzungen beigebracht hat. Noch an Heiligabend, also Samstag, wurde der 37-Jährige einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Der 37-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Ob sich der Gesundheitszustand des Opfers inzwischen verbessert hat, dazu konnte die Polizei am Montag noch nichts sagen. Auch über mögliche Motive machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen der Behörden zum Ablauf der Tat und den Hintergründen dauern weiter an, hieß es. (AZ)

