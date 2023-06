Messerstecherei in Ulmer Club

Ein Streit im Nachtleben in Ulm eskaliert. Auf der Tanzfläche wird wohl ein Messer gezückt

Am frühen Donnerstagmorgen soll ein 22-Jähriger in einem Club in Ulm mit einem Messer verletzt worden sein. Gegen 2.45 Uhr hielten sich nach Polizeiangaben mehrere Personen auf der Tanzfläche in einem Club in der Ulmer Innenstadt auf.

Zwei Männer in Ulm in Untersuchungshaft

Mindestens drei Personen gerieten wohl in Streit. Dabei sollen zwei Angreifer einen 22-Jährigen attackiert und mit einem Messer verletzt haben. Zeugen verständigten Rettungskräfte. Die brachten den Mann mit einer Stichverletzung in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nicht. Der Kriminalpolizei Ulm gelang es in den Folgetagen, zwei mutmaßliche Täter aus dem Alb-Donau-Kreis zu ermitteln und vorläufig festzunehmen, die am Samstag und Montag dem Richter am Amtsgericht vorgeführt wurden.

Der erließ, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm, Haftbefehle wegen versuchten Totschlags. Die beiden 20 Jahre alten Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. (AZ)