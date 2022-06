Metallarbeitgeber aus Ulm beklagen Mangel an Bewerbern

Die Metallarbeitgeber in der Region Ulm, Alb-Donau-Kreis und Biberach sehen derzeit sehr gute Chancen für junge Menschen auf dem Ausbildungsmarkt. Und kritisieren die Regierung.

Die Pläne der Ampelkoalition für eine staatliche Ausbildungsgarantie bezeichnet der Verband der Metallarbeitgeber in der Region Ulm, Alb-Donau-Kreis und Biberach in einer Mitteilung als überflüssig und gefährlich. "Wir haben keinen Mangel an Ausbildungsplatzangeboten, sondern an Bewerbern", sagte der Vorsitzende der Bezirksgruppe Ulm des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Peter Fieser, am Donnerstag in Ulm. Viele Ausbildungsstellen seien aktuell immer noch unbesetzt, auch in der Metall- und Elektroindustrie. Eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie mit verstärkter außerbetrieblicher Ausbildung werde das Problem des Bewerbermangels nicht lösen.

Arbeitgeber aus Ulm kritisieren eine staatliche Ausbildungsgarantie

Im Gegenteil, behaupten die Arbeitgeber. Eine Ausbildungsgarantie würde die aktuelle Situation noch verschärfen, warnte Fieser: "Denn sie leistet einem Rückzug der Jugendlichen auf ein enges Spektrum von Wunschberufen Vorschub, statt sie zu motivieren, sich auf die vielen offenen Ausbildungsplätze in den Betrieben zu bewerben." Dies könne zu höherer Jugendarbeitslosigkeit führen, weil damit Ausbildung in Berufen gefördert werde, die den jungen Menschen später möglicherweise keine ausreichenden Beschäftigungsperspektiven böten. "Die besondere Qualität unseres dualen Ausbildungssystems besteht ja gerade in seiner Praxisnähe und Beschäftigungsorientierung. Das macht sie einem staatlichen System von außerbetrieblicher Ausbildung überlegen", erklärte er.

Die Politik dürfe die Pläne für eine Ausbildungsgarantie nicht weiterverfolgen. Vielmehr müssten in den allgemeinbildenden Schulen jetzt verstärkte Anstrengungen bei der Berufsorientierung der jungen Menschen unternommen werden, sagte Fieser: "Ganz wichtig ist es, die Unternehmen früh mit den Jugendlichen zusammenzubringen. Denn das praktische und persönliche Kennenlernen von Berufen und Betrieben ist für die Berufswahl der jungen Menschen oft der entscheidende Faktor." (AZ)