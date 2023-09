"Methodisch Inkorrekt" im Ulmer Roxy: Kein Platz für Schwurbelei

Plus Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort bringen den Podcast "Methodisch Inkorrekt" auf die Bühne. Das Publikum wird unterhalten, belehrt und vielleicht gar bekehrt.

Knapp drei Stunden Physikunterricht, und das an einem Freitagabend? Das klingt eher nach dem Albtraum eines jeden Elftklässlers und nicht nach etwas, für das sehr viele Menschen Eintritt bezahlen würden. Doch spätestens als sich die beiden "Lehrer" auf der Bühne im Ulmer Roxy die erste Halbe Bier einschenken, dürfte jedem und jeder klar gewesen sein, dass hier der Spaß im Vordergrund steht. Die Live-Show des "Methodisch Inkorrekt"-Podcasts ist naturwissenschaftliche Grundbildung als Abendunterhaltung verpackt – garniert mit einer ernsten Botschaft.

Seit zehn Jahren läuft der Wissenschaftspodcast der beiden Physiker Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort schon. Und das mit über 80.000 Zuhörerinnen und Zuhörern äußerst erfolgreich. So erfolgreich, dass sich die beiden 2018 entschlossen, ihn auf die Bühne zu bringen und damit durchs Land zu tingeln. Nimmt man die zahlreichen Nerd-T-Shirts und Heavy-Metal-Frisuren im Roxy zum Maßstab, dürften auch in Ulm viele dieser Fans zu Hause sein.