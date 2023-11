Michael Kohlhaas: Eine Achterbahnfahrt im Ulmer Theater

Plus Ronny Jakubaschks runderneuerter Kleist-Rachekrimi tobt mit immensem Tempo über die Podiums-Bühne des Uler Theaters.

Nichts ist sicher. Das ist die Erkenntnis, die der Rosshändler Michael Kohlhaas von einem Moment zum anderen lernen muss. Er ist mit seinem treuen Knecht Herse unterwegs, als er auf dem Gebiet des Kleinadligen Wenzel von Tronka um ein Wegegeld erpresst wird. Da er dieses nicht bezahlen kann, muss Kohlhaas Knecht und Pferde bei dem Raubritter als Pfand zurücklassen.

Als Kohlhaas mit der von Tronka geforderten Summe auf dessen Burg zurückkehrt, findet er seine Tiere in halb verhungertem Zustand; der Knecht wurde schlimm verprügelt und verjagt. Kohlhaas fordert Wiedergutmachung – doch wohin auch immer er sich wendet, um zu seinem Recht zu kommen, die Clique der Adeligen verweigert ihm sein Recht. Als seine Frau für ihn beim Landesherrn vorsprechen will, wird sie tödlich verletzt.