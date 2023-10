Ulm

Millencolin in Ulm: Ein schwedischer Sturm erobert das Roxy

Millencolin im Roxy Ulm. Eine Punk-Rock-Band aus Schweden. um denSänger und Bassist Nikola Sarcevic und die Gitarristen Erik Ohlsson und Mathias Färm. Am Schlagzeug: Fredrik Larzon.

Plus Es gibt wenige Bands, die drei Jahrzehnte in der gleichen Formation auf die Bühne gehen. Der Auftritt von Millencolin im Roxy zeigt, wie Punkrock in Würde altern kann.

1992, als der Nirvana-Frotmann Kurt Cobain noch lebte und Michael Jackson mit Dangerous die Album-Charts anführte, fanden vier Skater aus dem schwedischen Örebro zusammen und gründeten Millencolin. 31 Jahre später rocken sie noch immer.

Eigentlich war die "30 Year Anniversary"-Tour zum echten "Dreißger" im vergangenen Jahr geplant, doch zum Höhepunkt der Energiekrise wurde die Tournee verschoben. Was dem Interesse keinen Abbruch getan hat: So voll wie lange nicht war nach einem Jahr Wartezeit das Ulmer Roxy, das Fassungsvermögen von 1200 Menschen dürfte erreicht worden sein.

