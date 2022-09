Milliardär, Drogeriekönig, Wohltäter: Wie feiert Erwin Müller seinen 90. Geburtstag?

Lokal Hinter meterhohen Thujahecken seiner feudalen Villa feiert am Donnerstag der reichste Mensch der Region. Auch im hohen Alter prägt Müller sein Unternehmen – und seinen Heimatort.

Der wohl bekannteste 90. Geburtstag der Republik ist eine einsame Veranstaltung: Das alljährliche Geburtstagsdinner für die hochbetagte Miss Sopie gerät zum "Dinner for One", weil die geladenen Gäste allesamt schon tot sind. Das reichste "Geburtstagskind" der Region, Erwin Müller, muss seinen 90er aber nicht alleine feiern.