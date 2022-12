Milliardendeal: US-Firma kauft Ulmer Unternehmen Transporeon

Die Logistiksoftware-Firma Transporeon aus Ulm geht für rund 1,9 Milliarden Euro an einen Käufer aus den USA. Die Industrietechnologie-Firma Trimble übernimmt das Unternehmen.

Der börsennotierte US-Konzern Trimble, ein führendes Industrietechnologie-Unternehmen, hat die Übernahme von Transporeon, einer führenden cloudbasierten Softwareplattform für das Transportmanagement mit Sitz in Ulm, bekannt gegeben. Der Kaufpreis in Höhe von 1,88 Milliarden Euro werde voraussichtlich durch eine Kombination aus Barmitteln und neuen Schulden finanziert werden.

In Ulm wurde das Start-up Transporeon groß

In weniger als 20 Jahren hat sich Transporeon von einem kleinem Ulmer Start-up zu einer großen Nummer entwickelt. Unmittelbar nach seinem Studienabschluss im August 2000 gründete Marc-Oliver Simon zusammen mit ehemaligen Kommilitonen Transporeon in Ulm.

Transporeon hat immer noch seinen Hauptsitz in Ulm und unterhält 18 Regionalbüros weltweit mit mehr als 1400 Mitarbeitern in 27 Ländern. Kürzlich zog das Unternehmen in einen Neubau in der Heidenheimer Straße.

Die Softwareplattform von Transporeon bietet Anwendungen für ein globales Netzwerk von 145.000 Spediteuren sowie 1400 Verlader und Warenempfänger. Der Kern ist Software für die Beschaffung, Planung, Ausführung und Überwachung bis hin zur Abrechnung in der Logistik Trimble will Transporeon vom bisherigen Mehrheitsaktionär Hg, einem führenden Software- und Dienstleistungsinvestor übernehmen.

Transporeon bietet eine Softwareplattform für Logistikunternehmen

Die offene Plattform von Transporeon lässt weltweit kombinieren und schafft so ein dichtes Netzwerk, über das 2022 mehr als 25 Millionen Transporte abgewickelt wurden. Transporeon Lösungen ermöglichen Kunden, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Kosten zu senken und Ineffizienzen zu reduzieren. Komplexe Frachtprobleme werden durch Automatisierung, Echtzeit-Monitoring und ein offenes Netzwerk gelöst. Transporeon ist vor allem in Europa sowie in führenden Märkten Amerikas und Asiens tätig. Im Ulmer Container-Terminal etwa gehört die Ulmer Software längst zum Alltag.

Die Lösungen von Transporeon sind schon heute eng mit Spediteuren und Verladern verknüpft. „Wir sind daher überzeugt, dass die Plattform eine immer wichtigere Rolle bei der Modernisierung von Lieferketten spielen wird und das weltweit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Transporeon Team, um den starken Wachstumskurs des Unternehmens weiter voranzutreiben“, wird Trimble-Chef Rob Painter zitiert.

Für die junge Ulmer Logistiksoftware-Firma Transporeon gilt der Verkauf an die US-Firma Trimble als ein Erfolg. „Wir haben eine beeindruckende Plattform aufgebaut, die nachhaltig profitables Wachstum erwirtschaftet. Damit ist Transporeon heute ein führendes Unternehmen in diesem Bereich. Diese Transaktion gibt uns die Möglichkeit, unser Geschäft weiterzuentwickeln“, sagt Transporeon-Chef Stephan Sieber. Der Verkauf gehörte immer schon zum Unternehmen. Allen der Gründer Simon führte das Unternehmen durch drei Verkaufsprozesse. (AZ/heo)