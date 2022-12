Millionen für ein Zentrum, das Firmen rund um Ulm bei der Digitalisierung hilft

Was hinter dem Startschuss für das Leuchtturmprojekt „DASU – Transferzentrum für Digitalisierung, Analytics & Data Science Ulm" steckt.

3,9 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und ergänzend 980.000 Euro aus Landesmitteln erhielt das DASU – Transferzentrum für Digitalisierung, Analytics & Data Science Ulm".

Im Fokus liegen Firmen rund um Ulm, die Hilfe bei der Digitalisierung brauchen

Durch die Bündelung von Kompetenzen aus Informatik, Mathematik und Statistik sowie ergänzenden Fachbereichen werden wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch vernetzt und in die Wirtschaft transferiert. Ein multidisziplinäres Transferzentrum dieser Art ist einzigartig“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Scheckübergabe am Donnerstag.

Forschungs- und Transferprojekte in enger Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft könnten in einem Digitalisierungslab erprobt und zeitnah umgesetzt werden. Der Fokus des DASU liegt in besonderem Maße auf den kleinen und mittelständischen Produktionsunternehmen der Region, die gegenwärtig sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt agieren, gleichzeitig vor großen Herausforderungen stehen. Durch das neue Zentrum sollen Fragestellungen von Firmen aus zahlreichen Branchen bearbeitet und schnell und unkompliziert gelöst werden. (AZ)