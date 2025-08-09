Mindestens zwei Schwerverletzte bei Messerangriff in Ulmer Innenstadt

Bei einer Auseinandersetzung in der Ulmer Innenstadt sind am Samstagabend mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zuvor zwei Gruppen in einen Konflikt geraten. Bei der Auseinandersetzung soll es zu einem Messerangriff gekommen sein. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Tatort liegt unweit des Ulmer Münsters. Während die Ermittlungen der Polizei vor Ort andauern, läuft das nahegelegene Weinfest weiter. (AZ)

