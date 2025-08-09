Icon Menü
Ulm : Mindestens zwei Schwerverletzte bei Messerangriff in Ulmer Innenstadt

Ulm

Mindestens zwei Schwerverletzte bei Messerangriff in Ulmer Innenstadt

In der Nähe des Ulmer Münsters wurde bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Samstagabend ein Messer eingesetzt.
    Einsatzkräfte sind nach dem Messerangriff in der Ulmer Innenstadt vor Ort.
    Einsatzkräfte sind nach dem Messerangriff in der Ulmer Innenstadt vor Ort. Foto: Thomas Heckmann

    Bei einer Auseinandersetzung in der Ulmer Innenstadt sind am Samstagabend mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zuvor zwei Gruppen in einen Konflikt geraten. Bei der Auseinandersetzung soll es zu einem Messerangriff gekommen sein. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Tatort liegt unweit des Ulmer Münsters. Während die Ermittlungen der Polizei vor Ort andauern, läuft das nahegelegene Weinfest weiter. (AZ)

