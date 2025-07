Ministerpräsident Kretschmann vergibt die Staufermedaille an einen Ulmer

Markus Kienle hat die Staufermedaille erhalten. Oberbürgermeister Martin Ansbacher überreichte die Auszeichnung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten an den engagierten Ulmer Bürger.

Die Staufermedaille ist eine persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung. Mit ihr sollen Verdienste um das Gemeinwohl geehrt werden, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinaus im Rahmen eines in der Regel ehrenamtlichen, gesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagements erworben wurden und über viele Jahre hinweg erbracht worden sind.

Markus Kienle hat sich als Vorstand der AG West über 20 Jahre hinweg für ein besseres soziales Miteinander ehrenamtlich engagiert. Unter seiner Führung entstand ein Netz an Begegnungsstätten, Angebote für Familien, Ältere, Kinder und Menschen mit Migrationshintergrund.

Auch in anderen Institutionen hat er sich ehrenamtlich engagiert – bei der Volkshochschule, im Kinderladen an der Donau und in lokalen Bürgerinitiativen sowie nicht zuletzt am Ulmer Ratstisch: 15 Jahre lang übernahm er das Ehrenamt eines Stadtrats. (AZ)