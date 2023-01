Missgeschick beim Reparieren: Badezimmer in Ulmer Wohnung geflutet

Ein Mann setzt in seiner Wohnung in Ulm versehentlich das Bad unter Wasser. Die Feuerwehr muss ihm zu Hilfe eilen.

Sein Bad unter Wasser gesetzt hat ein Mann in Ulm aufgrund eines Missgeschicks. Die Feuerwehr musste ihm zu Hilfe eilen. Laut Polizei hatte sich der Mann am Freitag gegen 14.30 Uhr in seiner Wohnung in der Olgastraße an einer defekten Badewannenarmatur zu schaffen gemacht. Der Wasserhahn löste sich aus der Wand und ein Wasserstrahl begann das Zimmer zu fluten.

Die Feuerwehr Ulm dreht den Haupthahn im Keller ab

Der Haupthahn befand sich in einem verschlossenen Raum im Keller. Und keiner der Bewohner hatte einen passenden Schlüssel. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang und konnte den Wasserfluss unterbinden. Glücklicherweise kam es zu keinem größeren Gebäudeschaden. Die Eigentümerin der Immobilie wurde verständigt. (AZ)