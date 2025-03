Mehr als 12.000 Studierende gibt es in Ulm, die meisten benötigen eine Bleibe. Zimmer in Studentenwohnheimen gelten als relativ günstig. Doch nicht alle Studierenden sind mit den Gegebenheiten vor Ort zufrieden. Fünf Studenten prangern in einem Gespräch Missstände an. Einem von ihnen wurde kürzlich durch das Studierendenwerk gekündigt.

