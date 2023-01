Mit 15 Kilo Marihuana erwischt: Prozess gegen zwei Männer beginnt in Ulm

Die Polizei erkannte einen führerscheinlosen Angeklagten am Steuer und fand im Auto 15 Kilo Marihuana. Nun stehen der Mann und ein weiterer in Ulm vor Gericht.

Noch bevor es zum wohl geplanten Handel kam, kontrollierte die Polizei zwei Männer – und fand fast 15 Kilogramm Marihuana. Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft einem 31 Jahre alten Mann Drogenhandel und einem 41-jährigen Drogenbesitz und Beihilfe zum Drogenhandel vor. Von Mittwoch, 18. Januar, an müssen sich die beiden vor dem Landgericht Ulm verantworten. Seit dem vergangenen Sommer sitzen sie in Untersuchungshaft.

Der jüngere der beiden Angeklagten soll Anfang Juni 2022 mit einer bislang unbekannten Person den Ankauf von 15 Kilogramm Marihuana vereinbart haben. Der 41-jährige Angeklagte soll das bestellte Rauschgift von Gelsenkirchen nach Ulm gefahren haben. In Ulm sollen sich der 31-Jährige und der 41-Jährige getroffen haben, um Drogen und Geld auszutauschen. Noch vor Übergabe sollen die Angeklagten von Polizeibeamten kontrolliert worden sein.

15 Kilo Marihuana: Prozess wegen Drogenhandels am Landgericht Ulm

Der jüngere der beiden Männer war der Polizei bekannt – die Streifenbeamten wussten, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Also wollten sie ihn im Juni 2022 kontrollieren, doch der Fahrer flüchtete mit seinem Audi. Bei der Fahndung bemerkte dieselbe Streife, wie der Mann in einen Mazda stieg. Bei der neuerlichen Kontrolle entdeckten die Polizisten zwei Kartons mit insgesamt 15 Kilogramm Marihuanablüten im Kofferraum dieses Wagens sowie etwa 4000 Euro mutmaßliches Dealergeld. So schilderten Polizei und Staatsanwaltschaft die Festnahme im vergangenen Sommer.

Im August erhob die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage gegen die beiden Männer, nun steht der Prozess unter dem Vorsitz von Richter Michael Klausner an. Angesetzt sind sechs Verhandlungstage, das Urteil wird im Februar erwartet. (AZ)