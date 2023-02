Mit dem Audiowalk die HfG neu entdecken

Das HfG-Archiv und das Theaterkollektiv "schubert stegemann" zeigen die Geschichte der HfG in einem Audiowalk. Dabei verschmelzen Fakten und Fiktion.

"hfg_projekt" ist ein performativer Audiowalk zwischen Hörspiel, Radio-Feature, Schauspiel und Tanz in der ehemaligen Hochschule für Gestaltung Ulm. Ausgestattet mit Funkkopfhörern sowie in Begleitung von zwei Schauspielerinnen oder Schauspielern und einer Tänzerin könne die Geschichte der HfG Ulm und ihrer Gründung auf sinnliche und lebendige Weise erfahren werden, versprechen die Veranstalter.

Reenactement, historische Fakten und eigene Fiktion: Zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entsteht ein neues Narrativ der HfG Ulm und bespielt dabei große Teile des Gebäudes. In der Kombination aus Audiowalk und Live-Performance sollen historische Persönlichkeiten weitergedacht, reale Begebenheiten in Szenen übersetzt und eigene zeitgenössische Perspektiven auf die HfG Ulm hinzugefügt werden. Das Theaterkollektiv Nicola Schubert & Karoline Stegemann überträgt die HfG Ulm dabei ins 21. Jahrhundert und in eine eigene Geschichte, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, sondern Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen lässt. Im Zentrum stünden der Beginn der HfG Ulm und ihr Scheitern, heißt es in der Ankündigung. Nach der Erfahrung des Nationalsozialismus mit seiner Propagandamaschine wollte sie sich von der Welt der Ideen, der Sprache und Demagogie abwenden. Das Vorhaben scheiterte 1968 schließlich. Was aus Idealismus und mit dem Anspruch an Innovation begann, zerbrach an Kompromisslosigkeit.

Auch das Museum Ulm ist am Audiowalk beteiligt

Das "hfg_projekt", eine Kooperation zwischen dem HfG-Archiv sowie Museum Ulm und dem Theaterkollektiv "schubert stegemann", will die Frage stellen: Was wird aus Erneuerern, wenn die Zeit vergeht und das Neue das Alte geworden ist? Was können wir anhand des Beispiels HfG Ulm über frühere und gegenwärtige gesellschaftliche Konflikte lernen? (AZ)

Termine: 25. und 26. Februar, jeweils um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, Dauer ca. 75 Minuten. Karten im Vorverkauf unter www.hfg-archiv.ticket.io. Restkarten sind nach Verfügbarkeit auch an den Abendkassen erhältlich.

