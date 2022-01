Ulm

18:15 Uhr

Mit dem Panzerunfall von Münsingen begann für ihn ein neues Leben

Der verunglückte Panzer am 12. Juni 1976 auf dem Truppenübungsplatz Münsingen

Plus Im Juni 1976 rammt ein Panzer einen Baum. Feuerwehrmänner und ein Arzt aus Ulm retten das Leben eines Soldaten. So erinnert sich der Mann an den Unfall.

Von Sebastian Mayr

Wochen nach dem Unfall lässt sich Norbert Forst von seinem Bruder im Rollstuhl in den Garten der Ulmer Uniklinik schieben. Während seine Familie in der Kantine essen geht, bleibt der junge Soldat im Freien. Unter einem großen Baum, der für ihn nach "Freiheit und Abenteuer" riecht. Da, sagt Forst heute, habe er begonnen, die Entscheidungen für sein weiteres Leben zu treffen. Für das Leben nach seinem Panzerunfall, der tödlich hätte enden können. Für das Leben ohne den linken Fuß und Unterschenkel.

