Ulm

Mit der Kornmühle macht Ulms ältester Bioladen dicht

Auch Bioläden haben mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen. In Ulm macht nun der älteste dicht, die Kornmühle in der Herrenkellergasse.

Lokal Nach 42 Jahren schließt mit der Kornmühle in Ulm ein Pionier der Bioläden. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Von Oliver Helmstädter

Die Kornmühle in Ulm wurde 1980 eröffnet. In einer Zeit, als die Friedensbewegung und die Grünen groß wurden, war der Laden mit dem selbst gemischten Müsli, selbst gebackenen Brot und den selbst gestrickten Artikeln noch ein Exot. Die Kornmühle gilt als der erste Bioladen in Ulm und Umgebung. Zuletzt prägte Julia Unseld die Geschicke des Unternehmens, vier Jahre lang als Mitarbeiterin plus 14 Jahre als Inhaberin.

