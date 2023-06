Ulm

18:30 Uhr

Mit der Milliardeninvestition in Ulm verdient Teva erst in Jahren Geld

Der Arzneimittelhersteller Teva, die Ratiopharm-Mutter, hat an ihrem Standort in Ulm eine neue Biotechnologie-Fabrik gebaut, unter anderem für Wirkstoffe gegen Krebs. Das Gebäude ist fast fertiggestellt.

Plus Im Oktober wird es ernst: In der Anlage zur Produktion neuartiger biotechnologischer Medikamente beginnt der Probetrieb des Ratiopharm-Mutterkonzerns. Bis zur Produktion von Medizin ist es noch ein langer Weg.

Die Mitarbeiterschaft sagt Blackbox zu Genesis. Beide Bezeichnungen für diesen neunstöckigen Quader im Donautal klingen einigermaßen geheimnisvoll. Vielleicht, weil kaum ein Normalmensch so richtig verstehen kann, was in der größten Einzelinvestition, die seit Jahrzehnten in Ulm getätigt wurde, eigentlich vor sich geht. Ein Vergleich mit Brauereien hilft.

Eine Milliarde Euro investierte hier in Ulm der Arzneimittelhersteller Teva. Foto: Teva/Matthias Schmiedel

Die unvorstellbare Summe von einer Milliarde Euro verschlang bisher diese hochmoderne Anlage zur Produktion neuartiger biotechnologischer Medikamente. Geplant waren einmal knapp 500 Millionen. Dennoch ist die Teva-Führung überzeugt, dass sich diese Investition eines Tages lohnen werde. Denn: Es gibt kaum Zweifel, dass in Biotechnik die Zukunft der Medizin liegt. Theoretisch habe der Mensch damit das Werkzeug an der Hand, um jede Form von Krebs auf die jeweils passende Art und Weise zu behandeln. Nur ist das unglaublich aufwendig.

