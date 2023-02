Mit der Wirtschaft rund um Ulm geht es wieder aufwärts

Plus Der ganz große Einbruch der Konjunktur, wie er noch im Herbst befürchtet wurde, ist ausgeblieben. Doch Sorgen haben die Unternehmen rund um Ulm dennoch.

Im Herbst noch ist die Ulmer Industrie- und Handelskammer von ganz anderen Szenarien ausgegangen. Doch die Energiekrise im Schlepptau des russischen Angriffskriegs ließ den damals an die Wand gemalten Teufel nicht zur Realität werden.