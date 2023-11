Mit diesen Ideen soll der Lederhof vom Angstraum zur Wohfühlzone werden

Ein digitaler Begleiter und ein Lichtband durch den Lederhof sollen diesem Fleckchen an der Blau in der Ulmer Innenstadt neues Leben einhauchen.

Kurz bevor der Wettbewerb „Attraktiver Lederhof“ (vor-)entschieden wurde, präsentierte sich dieser wie so oft in jüngsten Zeit: verschmutzt und unwirtlich. Die Stadt befürchtet gar, dass sich dort Obdachlose dauerhaft einrichten könnten. So genannter „Angstraum“ ist er schon jetzt und Grund massiver Klagen, weil nicht allen das Publikum gefällt, das sich hier trifft. Jetzt soll dieser halböffentliche Raum um- und aufgewertet werden, und zwar mit den Möglichkeiten der aktuellen digitalen Technologien.

So soll der Lederhof in Ulm schöner werden

Drei teilnehmende Teams kamen in die nächste Runde des vom Bund geförderten Wettbewerbs, der zum „Modellvorhaben Smart Cities“ zählt. Eines davon ist eine Arge aus den Projektpartnern citiysense und beebucket, die in ihrer Präsentation einen „digitalen Begleiter“ vorstellten, der einen durch den „Angstraum“ begleitet und beobachtet und der Alarm auslösen würde, sollte es zu einem Zwischenfall kommen. „Er erfüllt die gleiche Funktion wie ein menschlicher Begleiter“, erkannte die Jury, im Unterschied zu einem solchen existiert er eben nur virtuell. Aber verlässlich. Denn gebucht werden kann er an Ort und Stelle per App und Barcode. Der Begleiter ist so freundlich, während seiner Dienstleistung keine Daten zu sammeln, so lautet das Versprechen, das bekanntermaßen keinesfalls selbstverständlich ist in der digitalen Welt.





Ulms OB Gunter Czisch übergab den Staffelstab zur abschließenden Runde im Wettbewerb zur Aufwertung des Lederhofs. Foto: Thomas Vogel

Der Vorschlag von IlULMination setzt auf Licht. Wer den Lederhof betritt, wird von einem Lichtband begleitet. Lichtfarben und Intensität variieren, je nach Situation. Druckempfindliche Platten auf dem Weg lösen Lichtinstallationen aus, etwa ein Wellenmuster, auf Bildschirmen erscheint digitale Kunst.

Das dritte ausgewählte Projekt entstammt noch eher der analogen Welt. Im Zentrum steht ein multifunktionales Stadtmöbel, das nach den Vorstellungen des Entwerferteams von greenovacity begrünt sein soll und mit Bänken und Abfallbehältern ausgestattet. Es solle kühlen können und wärmen und sensorgesteuert Umweltdaten sammeln. Seine Energie gewinnt es über Solar-Module: „So entstehen Inseln in der Stadt, die die Aufenthaltsqualität nachhaltig verbessern, durch die extensive Begrünung die Artenvielfalt und die Luftreinhaltung unterstützen und über die intelligente Lichtsteuerung ideal in die Anforderungen des Areals eingebunden werden können“, heißt es in der Projektbeschreibung.

Das sagt OB Czisch

Alle drei Vorschläge gehen zwischen Dezember und April in eine vorläufige Erprobungsphase. Für die weitere Ausarbeitung stehen je Team 20.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Danach fällt die Entscheidung, welcher der drei Entwürfe tatsächlich verwirklicht und bis Ende 2024 umgesetzt werden soll. 100.000 Euro stehen dafür zur Verfügung.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch betonte bei der ersten Preisverleihungsrunde den Nutzwert, auf den die innovativen Lösungen „für ein nicht so neues Problem“ abzielen müssten. Ideal wäre es, wenn dabei die „spielerische Komponente“ nicht zu kurz käme. Vom Angstort zu Erlebnisort: In einem Jahr soll das neue Lederhof-Gefühl ganz reale Wirklichkeit werden.