Ulm

06:31 Uhr

Mit Druckluft und Tasten: Die Historie der Ulmer Harmoniumfabrik Ernst Hinkel

Plus In der Ulmer Hämpfergasse baute Ernst Hinkel ab 1880 Harmonien – eines verkaufte er sogar nach Afrika. Was es mit diesen Instrumenten auf sich hat.

Von Dagmar Hub

Die Hämpfergasse ist eine jener romantischen Straßen in der Ulmer Altstadt, durch die Touristen gerne bummeln. Doch einst war dieser Teil der Stadt Industrie- und Handwerkergebiet - und hier in der Hämpfergasse stand die Harmoniumfabrik Ernst Hinkel, wie beim diesjährigen Abend der Technikgeschichte des Vereins Regionale Technikgeschichte zu erfahren war. In der Hämpfergasse wurden Instrumente der Oberklasse gebaut - von denen manche noch im Einsatz sind wie beispielsweise das aufwendig restaurierte Instrument der Tübinger Stiftskirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen