Mit fast 111 Jahren: Ulms älteste Bewohnerin Änne Matschewsky ist tot

Wenige Tage vor ihrem 111. Geburtstag starb die älteste Ulmerin, Änne Matschewsky. Ein Rückblick auf ein langes Leben.

Sie war der älteste Mensch, der jemals in Ulm gelebt hat: kurz vor ihrem 111. Geburtstag starb Änne Matschewsky in der Seniorenresidenz in der Ulmer Friedrichsau.

Am vergangenen Samstag starb die Ulmer Institution. Bereits in den vergangenen Wochen ging es ihr nicht mehr richtig gut, die Feier für ihren Schnapszahlgeburtstag samt obligatorischem OB-Besuch am 3. Oktober wurde abgesagt.

Trotz aller Trauer überwiegt in der Seniorenresidenz ein zufriedener Rückblick auf das lange Leben ihrer berühmten Bewohnerin. Ein Grund für das erreichte hohe Alter dürfte ihr sportlicher Lebenswandel gewesen sein. Die ehemalige Turn- und Gymnastiklehrerin war über Jahrzehnte in zahlreichen Sportarten wie Speerwurf, Laufen, Schwimmen und Tischtennis erfolgreich. Bereits seit 1994 wohnte Matschewsky in der Seniorenresidenz im Osten Ulms. Ihre Liebe zum Sport lebte sie auch dort weiter aus und gab lange Zeit Kurse für Gymnastik mit dem Rollator.

Die älteste Ulmerin ist tot - geboren noch im Kaiserreich

Was für ein Leben, das nun enden musste. 1912 – da war die Titanic gerade gesunken, Robert Scott hatte mit seiner Expedition den Südpol erreicht, und die erste Frau flog über den Ärmelkanal. Änne Matschewsky wurde noch in der Monarchie des Kaiserreiches geboren, als Jüngstes von sieben Kindern des Ehepaares Kertz aus dem nordrhein-westfälischen Weeze.

Die junge Anna-Maria Magdalena, wie ihre sämtlichen Vornamen lauten, wurde Neunkämpferin, Hochschulmeisterin im Kugelstoßen und Diskuswerfen, sie beherrschte zahlreiche Sportarten vom Hochsprung übers Geräteturnen bis zum Schießen und Segelfliegen. Als die damals 25-jährige Turn- und Gymnastiklehrerin 1937 nach Ulm kam, trat sie dem Turnerbund 1846 bei. Der Zweite Weltkrieg zerstörte ihr privates Glück mit dem Tomerdinger Landwirtssohn Ottl Bretzel, den sie 1939 heiratete – er kam nicht aus dem Krieg zurück. Die beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, die die junge Frau zur Welt gebracht hatte, starben noch während des Krieges.

Sie unterrichtete an der List-Schule und an der Mädchenschule St. Hildegard, wurde Mitglied der Tennisabteilung TSG 1846 – und heiratete 1959 Frederik Matschewsky, mit dem sie Reisen in ferne Länder unternahm, mit dem den Lebensabend zu verbringen ihr aber nicht vergönnt war. Noch einmal begann Änne Matschewsky von vorn: Sie traf ihre Jugendliebe Kurt wieder, mit ihm lebte sie glücklich bis zu seinem Tod Anfang der 90er-Jahre.

Auch in der Seniorenresidenz brachte Matschewsky sich ein

82-jährig gab sie ihr Haus auf und zog in eine kleine Wohnung in der Seniorenresidenz Friedrichsau, in der sie bis zu ihrem Tod lebte. Sich einzubringen wurde ihr auch dort zur Selbstverständlichkeit – mit Kursen "Gymnastik mit dem Rollator", weil sie verhindern wollte, dass Senioren gebückt mit der Gehhilfe laufen, mit Aktivitäten in der "Kunkelstube", wo Handarbeiten hergestellt werden, deren Verkauf eine fünfstellige Summe für gemeinnützige Projekte erbrachte. (AZ/köd)