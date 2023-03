Ulm

Verkaufsoffener Sonntag mit Frühlingsfest: Das ist alles geboten in Ulm

Künstler, Attraktionen, Rummel und Autoshow: Am Sonntag wollen die Handeltreibenden in Ulm die Menschen in die Stadt locken.

Shopping ist am Sonntag, 2. April in Ulm möglich: Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt und in der Blaubeurer Straße ihre Pforten und laden zum Einkaufen ein. Weit mehr soll die Innenstadt beleben: Das ist in Ulm am Sonntag, 2.4.23, geboten Frühjahrsmarkt : Traditionell findet auf dem Münsterplatz der bunte Frühjahrsmarkt mit allerlei Waren und Leckereien statt – dieser bietet den Gästen bereits ab 11 Uhr ein breites Sortiment für Groß und Klein an. Neben Klassikern wie Besen, Bürsten, Gewürzen und Tee, regionalen kulinarischen Spezialitäten, Accessoires, Holz- und Haushaltswaren , bis hin zu Schmuck und Spielwaren.

: Traditionell findet auf dem der bunte Frühjahrsmarkt mit allerlei Waren und Leckereien statt – dieser bietet den Gästen bereits ab 11 Uhr ein breites Sortiment für Groß und Klein an. Neben Klassikern wie Besen, Bürsten, Gewürzen und Tee, regionalen kulinarischen Spezialitäten, Accessoires, Holz- und , bis hin zu und Spielwaren. Frühlingsfest : Erstmals wird in diesem Jahr rund um den verkaufsoffenen Sonntag ein Ulmer Frühlingsfest stattfinden. Hierbei handelt es sich um eine Art "kleinen Rummel" auf dem südlichen Münsterplatz von Donnerstag, 30. März bis zum Montag, 3. April, der Aktivitäten und Genuss für Familien bietet. Mit dabei sind beispielsweise ein Kinderkarussell, Entenangeln, Pfeilwerfen sowie ein Pressluftflieger für Kinder und Erwachsene. Das Frühlingsfest ist am Donnerstag, Freitag und Montag von 12 bis 20 Uhr, am Samstag und verkaufsoffenen Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. "Wir sind glücklich, dass wir in Zusammenarbeit mit der VMV GmbH, die im Sommer mit der Organisation des Volksfests für die Stadt betraut ist, erstmals einen kleinen Rummel in der City anbieten können", freut sich die Ulmer Citymanagerin Sandra Walter. VMV steht für Volksfeste, Märkte und Veranstaltungen und ist auch die Firma hinter dem Ulmer Volksfest. Walter spricht von einem "ersten Versuch", der – wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, ein fester Bestandteil des verkaufsoffenen Sonntags werden könnte. Geöffnet von 10 bis 20 Uhr.

Autofrühling : Wie in den vergangenen Jahren nutzen die Autohäuser der Region die Fußgängerzonen als Ausstellung. Regionale Autohäuser stellen vom Albert-Einstein-Platz bis zum Marktplatz in der Innenstadt Fahrzeuge aus. Der Fokus liegt auch in diesem Jahr auf alternativen Antriebsmöglichkeiten, außerdem wird das ein oder andere Wohnmobil zu besichtigen sein.

Spatzenbähnle : Es fährt ab 13 Uhr traditionell zu jeder vollen Stunde zwischen dem Neuen Bau und dem Stadthaus am Münsterplatz ab und eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Attraktionen: Musik, Zaubershows und Stelzenläufer laufen durch die Ulmer Gassen. Auch ein Fotoshooting mit den Disney-Prinzessinnen soll möglich sein. Das sagt der Handelsverband zu den verkaufsoffenen Sonntagen Trotz Inflation und gestiegener Betriebskosten halten Kommunen wie Ulm und der Handelsverband Baden-Württemberg (HBW) an verkaufsoffenen Sonntagen fest. "Die Sonntage helfen dem stationären Einzelhandel, der durch Corona sehr leiden musste", sagt HBW-Geschäftsführerin Sabine Hagmann. Bei den Öffnungen gehe es zurzeit auch darum, die Menschen wieder weg vom Internetshop zurück in die Innenstädte zu holen. "Wir sind im Einzelhandel auch noch unter den Umsätzen, die wir vor der Pandemie erwirtschaftet hatten, obwohl wir aufgrund der Inflation und der höheren Preise deutlich höher sein müssten", erklärt Hagmann. Und wegen der Inflation gebe es auch noch eine Konsumzurückhaltung. Die verkaufsoffenen Sonntage würden auch nicht mit den Interessen der Kirchen kollidieren, weil es erst um 13 Uhr losgehen dürfe. "Fünf Stunden darf man nur aufmachen." Und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen würden sich über Zuschläge freuen. "Es ist eigentlich eine Win-win-Situation." (AZ/dpa)

