Ulm

vor 32 Min.

Mit Hilfe aus Ulm kann Suama Akawa wieder laufen

Plus Wie eine ganz besondere Verbindung in den vergangenen Monaten zwischen Ulm und einer jungen Frau im Norden Namibias entstand.

Von Dagmar Hub

Touristen verlieren sich eher selten in den Norden Namibias, abseits der reichen Wildtierwelt. Hier verlor Suama Akawa als kleines Kind durch eine Erkrankung beide Unterschenkel. Doch das Mädchen gab nicht auf und kämpfte sich damals mit enormer Willenskraft ins Leben zurück. Neue Prothesen der inzwischen 19-jährigen Abiturientin werden nun durch die Einnahmen aus dem Konzert zum 70. Geburtstag des Liedermachers Walter Spira finanziert.

Hilfe aus Ulm für Namibia

Aus Suama Akawas Stimme am Telefon sind Glück und diese Willenskraft heraushörbar: Sie wolle die Gelegenheit nutzen, sagt sie in englischer Sprache, allen denen zu danken, die sie von Ulm aus unterstützen. Demnächst werden ihre Abiturprüfungen beginnen, erzählt sie. Die neuen Prothesen für die mittlerweile erwachsene junge Frau werden dann vermutlich im November angefertigt, ehe sie ihr Studium an einer Universität beginnen wird. Psychologie würde Suama Akawa gern studieren, sagt sie, am liebsten in Deutschland, dem sie sich nun verbunden fühlt. Aber zunächst sind da die Abiturprüfungen, auf die sie sich voll konzentrieren will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen