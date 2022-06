Ulm

Mit Hut, Sonnenbrille und guten Gefühlen: Jan Delay hat seine Fans in der Hand

Lokal Viel fehlt nicht, dass Jan Delays Konzert im Klosterhof Wiblingen ein Erdbeben verursacht. Der Sänger verbreitet ein Alles-wird-gut-Gefühl – und wird politisch.

Von Dagmar Hub

Am vergangenen Wochenende haben mehrere tausend Besucherinnen und Besucher des Tempelhof-Sounds-Festivals in Berlin durch gleichzeitiges Hüpfen ein kleineres Erdbeben verursacht. Vielleicht hätte es das auch in Wiblingen beim Auftritt von Jan Delay geben können – wenn denn mehr als etwa 2500 Fans gekommen wären. Denn gehüpft wurde mächtig und im identischen Rhythmus. Aber immerhin dürfte der größte Ventilator Ulms entstanden sein, als der Entertainer gegen Ende des Konzerts beim Titel "Oh Johnny" zum großen Wedeln aufrief und alles geschwungen wurde, was an Klamottenteilen verfügbar war.

